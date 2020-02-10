У Швеції понад 16 тисяч осіб залишилися без світла через шторм

Унаслідок шторму "К'яра" близько 16 тисяч людей на півдні Швеції залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Загалом, за останні 24 години близько 45 тисяч людей потребували допомоги різних енергетичних компаній у відновленні електропостачання. Станом на ранок понеділка близько 16 тисяч людей залишалися без світла.

В результаті сильних дощів та поривів вітру під час шторму "К'яра" у Швеції уздовж автошляхів обвалилося багато дерев, були закриті мости, включаючи міст Ересунн, який з’єднує країну із Данією, скасовані низка авіарейсів і залізничних маршрутів.

У неділю ввечері біля шведського узбережжя також затонуло судно з двома рибалками на борту. Одного з них пізніше знайшли на пляжі, іншого ще розшукують.

Зазначається, що сам шторм уже досяг свого піку, і за даними метеорологів, починає стихати.