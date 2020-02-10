Вітер зірвав дах на гірськолижному курорті Польщі: двоє загиблих

Двоє людей, 40-літня жінка та її дочка, померли у Польщі в понеділок після того, як на гірськолижному курорті на них впав дах, який зірвало сильним вітром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Нагадаємо, у Польщі вирує буревій "Сабіна", який також завдав чималої шкоди Німеччині.

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Жінка з донькою були серед чотирьох людей, на яких на гірськолижному курорті Буковина-Татшанська в результаті пориву вітру упав дах прокату лижного спорядження.

Ще двом потерпілим — жінці та молодому чоловіку – медики продовжують надавати допомогу.

Зірваний дах також пошкодив два припарковані поруч автомобілі.

Ще в неділю у Татрах була сонячна погода. Але в понеділок туди прийшов буревій "Сабіна" зі швидкістю вітру 100 км/год. Напередодні місцева влада оголосила попередження у зв’язку з сильним вітром.