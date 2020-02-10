Шторм рухається на схід по всій Європі: щонайменше 6 загиблих

Шторм накрив Європу ураганними вітрами та потужними зливами, забравши життя щонайменше шістьох людей та спричинивши сильні перебої в транспортному сполученні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.

Після удару по Британії та Ірландії в неділю, шторм продовжився, залишаючи за собою значні збитки. Відімкнення електроенергії зафіксовано у десятках тисяч будинків по всій Європі.

Двоє людей, 40-літня жінка та її 15-річна дочка, померли у Польщі в понеділок після того, як на гірськолижному курорті на них впав дах, який зірвало сильним вітром. У інциденті також постраждали три людини.

У неділю ввечері біля шведського узбережжя затонуло судно з двома рибалками на борту. Одного з них пізніше знайшли мертвим на пляжі, іншого ще розшукують.

Двоє чоловіків, один на півночі Словенії та інший на півдні Англії, також загинули після того, як на їхні машини впали дерева. У Німеччині водій загинув після зіткнення своєї вантажівки з причепом, припаркований працівниками, які очищали спричинені негодою уламки на шосе у південному штаті Гессен.

П'ять людей постраждали в Чехії в інцидентах, пов'язаних з бурею, заявила влада. Одну жінку госпіталізували після того, як її вдарило дерево. Кількість чеських домогосподарств без електроенергії досягла 290 тисяч.