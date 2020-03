Китай отблагодарит ЕС миллионами масок, респираторами и тестами на коронавирус

Китай отправит защитные средства Евросоюзу, чтобы помочь ему бороться с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, премьер-министр Китая согласился прислать Евросоюзу 2 миллиона хирургических масок, 200 тысяч респираторов для лица и 50 тысяч комплектов для тестирования. Они будут немедленно отправлены в ЕС, сказала глава Еврокомиссии.

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej