Китай віддячить ЄС мільйонами масок, респіраторами і тестами на коронавірус

Китай надішле захисні засоби Євросоюзу, щоб допомогти йому боротися з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила у середу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, прем'єр-міністр Китаю погодився надіслати Євросоюзу 2 мільйони хірургічних масок, 200 тисяч респіраторів для обличчя та 50 тисяч комплектів для тестування. Вони будуть негайно відправлені до ЄС, сказала глава Єврокомісії.

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej