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Китай віддячить ЄС мільйонами масок, респіраторами і тестами на коронавірус

Середа, 18 березня 2020, 17:53

Китай надішле захисні засоби Євросоюзу, щоб допомогти йому боротися з пандемією коронавірусу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила у середу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, прем'єр-міністр Китаю погодився надіслати Євросоюзу 2 мільйони хірургічних масок, 200 тисяч респіраторів для обличчя та 50 тисяч комплектів для тестування. Вони будуть негайно відправлені до ЄС, сказала глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн сказала, що коли Китай був центром спалаху коронавірусу, ЄС направив йому понад 50 тонн засобів захисту. 

"Сьогодні ми є центром пандемії коронавірусу, і нам самим потрібні засоби захисту", - сказала вона. 

За її словами, ЄС нарощує їхнє виробництво, але для цього потрібно кілька тижнів.

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Коронавірус Єврокомісія
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