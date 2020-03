Метро Лондона переполнено второй день подряд несмотря на строгий карантин

Лондонский метрополитен переполнен второй день подряд несмотря на жесткое ограничение передвижения для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Британцы публикуют в соцсетях фото с переполненными вагонами метро в среду утром после того, как аналогичная картина наблюдалась во вторник.

Central line packed with not just builders but also just general workers. #NOTALLKEYWORKERS. @piersmorgan @adilray pic.twitter.com/nOC89BgRhW