Метро Лондона переполнено второй день подряд несмотря на строгий карантин

Лондонский метрополитен переполнен второй день подряд несмотря на жесткое ограничение передвижения для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Британцы публикуют в соцсетях фото с переполненными вагонами метро в среду утром после того, как аналогичная картина наблюдалась во вторник.

Следующее фото иллюстрирует скопление пассажиров в пригородном районе Лейтонстоун, где раньше поезда курсировали каждые 3 минуты, теперь - только каждые 15.

Мэр Лондона Садик Хан в среду утром сообщил, что наполненность метро снизилась на треть по сравнению со вчерашним днем, пишет BBC.

Он добавил, что треть работников транспортного сектора Лондона, включая машинистов, заболели или находятся в самоизоляции, поэтому метрополитен сократил работу и не может выпускать на линии больше поездов.

Хан настаивает, что сеть метрополитена работает только для людей, которые не могут работать удаленно, и работников ключевых сфер, таких как здравоохранение.

Он призвал лондонцев ограничить проезд в метро, ​​потому что "умрет больше людей". Некоторые из пассажиров предлагают изменить время начала рабочего дня, чтобы разгрузить метро в часы пик.

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Правительство Британии критикуют за отказ закрыть строительные площадки, поскольку значительная часть пассажиров транспорта - это как раз строители.

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