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Метро Лондона переполнено второй день подряд несмотря на строгий карантин

Среда, 25 марта 2020, 12:19

Лондонский метрополитен переполнен второй день подряд несмотря на жесткое ограничение передвижения для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Британцы публикуют в соцсетях фото с переполненными вагонами метро в среду утром после того, как аналогичная картина наблюдалась во вторник. 

Следующее фото иллюстрирует скопление пассажиров в пригородном районе Лейтонстоун, где раньше поезда курсировали каждые 3 минуты, теперь - только каждые 15.

 

Мэр Лондона Садик Хан в среду утром сообщил, что наполненность метро снизилась на треть по сравнению со вчерашним днем, пишет BBC.

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Он добавил, что треть работников транспортного сектора Лондона, включая машинистов, заболели или находятся в самоизоляции, поэтому метрополитен сократил работу и не может выпускать на линии больше поездов.

Хан настаивает, что сеть метрополитена работает только для людей, которые не могут работать удаленно, и работников ключевых сфер, таких как здравоохранение.

Он призвал лондонцев ограничить проезд в метро, ​​потому что "умрет больше людей". Некоторые из пассажиров предлагают изменить время начала рабочего дня, чтобы разгрузить метро в часы пик.

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Правительство Британии критикуют за отказ закрыть строительные площадки, поскольку значительная часть пассажиров транспорта - это как раз строители.

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