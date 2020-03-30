В ЕС выразили поддержку "антиколомойскому" законопроекту о банках

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас выразил поддержку законопроекту о банковской деятельности (№ 3260).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Перед внеочередной сессией Верховной рады Евросоюз поддерживает важные меры по банковской системы, представленные украинским правительством, чтобы обеспечить дальнейшую финансовую помощь со стороны МВФ и ЕС", - подчеркнул он.

Ahead of @Verkhovna_Rada extraordinary sessions, #EU supports important measures on #banking as submitted by @Kabmin_UA to enable further IMF and EU financial assistance. #3260 #Covid-19 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 30, 2020

На внеочередном заседании Верховной рады, назначенном на 14.00, в повестку дня внесен ряд законопроектов и кадровые вопросы.

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.