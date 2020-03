В ЕС выразили поддержку "антиколомойскому" законопроекту о банках

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас выразил поддержку законопроекту о банковской деятельности (№ 3260).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Перед внеочередной сессией Верховной рады Евросоюз поддерживает важные меры по банковской системы, представленные украинским правительством, чтобы обеспечить дальнейшую финансовую помощь со стороны МВФ и ЕС", - подчеркнул он.

Ahead of @Verkhovna_Rada extraordinary sessions, #EU supports important measures on #banking as submitted by @Kabmin_UA to enable further IMF and EU financial assistance. #3260 #Covid-19