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В ЕС выразили поддержку "антиколомойскому" законопроекту о банках

Понедельник, 30 марта 2020, 12:21

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас выразил поддержку законопроекту о банковской деятельности (№ 3260).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Перед внеочередной сессией Верховной рады Евросоюз поддерживает важные меры по банковской системы, представленные украинским правительством, чтобы обеспечить дальнейшую финансовую помощь со стороны МВФ и ЕС", - подчеркнул он.

На внеочередном заседании Верховной рады, назначенном на 14.00, в повестку дня внесен ряд законопроектов и кадровые вопросы.

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

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Маасикас
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