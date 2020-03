В ЄС висловили підтримку "антиколомойському" законопроєкту щодо банків

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас висловив підтримку законопроєкту щодо банківської діяльності (№ 3260).

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Перед позачерговою сесією Верховної ради Євросоюз підтримує важливі заходи стосовно банківської системи, представлені українським урядом, аби забезпечити подальшу фінансову допомогу з боку МВФ та ЄС", - наголосив він.

Ahead of @Verkhovna_Rada extraordinary sessions, #EU supports important measures on #banking as submitted by @Kabmin_UA to enable further IMF and EU financial assistance. #3260 #Covid-19