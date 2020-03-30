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В ЄС висловили підтримку "антиколомойському" законопроєкту щодо банків

Понеділок, 30 березня 2020, 12:21

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас  висловив підтримку законопроєкту щодо банківської діяльності (№ 3260).

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Перед позачерговою сесією Верховної ради Євросоюз підтримує важливі заходи стосовно банківської системи, представлені українським урядом, аби забезпечити подальшу фінансову допомогу з боку МВФ та ЄС", - наголосив він.

На позачерговому засіданні Верховної ради, призначеному на 14.00, в порядок денний внесено низку законопроєктів та кадрові питання.

Нагадаємо, 24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

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Маасікас
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