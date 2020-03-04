В Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса
Венгрия в среду подтвердила два первых случая заболевания новым коронавирусом, оба - у иранских студентов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Виктор Орбан сообщил :" У нас есть первое зараженное лицо, точнее сразу два, которых нам пришлось госпитализировать. У них пока нет симптомов, но факт заражения подтвержден".
Иран является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса за пределами Китая, где вспышка началась в конце прошлого года.
Студенты отправились домой на иранский Новый год, и один из них решил провериться, не заразился, сказал Янош Славик, глава Национального института инфекционных заболеваний.
Он отказался уточнить, в каком заведении учатся студенты.
Жена одного из студентов и подруга другого были изолированы.
В среду число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигла 100 000 по всему миру.