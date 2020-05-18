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Посол: Франция приложит все усилия для достижения мира на Донбассе

Понедельник, 18 мая 2020, 14:23

Франция приложит все усилия для того, чтобы достичь мира на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в ответ на пост министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о погибших и раненых на Донбассе украинских военных за прошедшую неделю.

"Это просто ужасно, думать, что каждый день снайперы продолжают уносить жизни молодых солдат. Мои глубочайшие соболезнования Вам и Украине. Уверяем, что Франция приложит все усилия для того, чтобы на Донбассе наконец наступил мир", - написал Этьен де Понсен.

Напомним, последняя видеоконфереция по Донбассу в нормандском формате состоялась 30 апреля.

На ней министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции обсуждали выполнение решений, принятых на последнем саммите в нормандском формате в Париже, чтобы достичь конкретного прогресса для людей на Донбассе.

14 мая в Берлин прибыл с визитом заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак для обсуждения ситуации на востоке Украины. Он встретился с дипломатическим советником Ангелы Меркель.

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