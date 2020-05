Посол: Франция приложит все усилия для достижения мира на Донбассе

Франция приложит все усилия для того, чтобы достичь мира на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в ответ на пост министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о погибших и раненых на Донбассе украинских военных за прошедшую неделю.

"Это просто ужасно, думать, что каждый день снайперы продолжают уносить жизни молодых солдат. Мои глубочайшие соболезнования Вам и Украине. Уверяем, что Франция приложит все усилия для того, чтобы на Донбассе наконец наступил мир", - написал Этьен де Понсен.

Simply awful to think that snipers continue day after day to take off lives from young 🇺🇦 soldiers. All my deepest condolences to you @DmytroKuleba and to #Ukraine. We can assure you that 🇫🇷 will pursue all its efforts to finally bring peace in #donbass https://t.co/4NRqMSmN4U