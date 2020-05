Посол: Франція докладе усіх зусиль для досягнення миру на Донбасі

Франція докладе усіх зусиль для того, щоб досягти миру на Донбасі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у відповідь на пост міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з підсумками щодо загиблих та поранених на Донбасі українських військових за минулий тиждень.

"Це просто жахливо, думати, що кожного дня снайпери продовжують забирати життя молодих солдатів. Мої найглибші співчуття Вам та Україні. Запевняємо, що Франція докладе усіх зусиль для того, щоб на Донбасі нарешті настав мир", - написав Етьєн де Понсен.

Simply awful to think that snipers continue day after day to take off lives from young 🇺🇦 soldiers. All my deepest condolences to you @DmytroKuleba and to #Ukraine. We can assure you that 🇫🇷 will pursue all its efforts to finally bring peace in #donbass https://t.co/4NRqMSmN4U