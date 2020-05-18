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Посол: Франція докладе усіх зусиль для досягнення миру на Донбасі

Понеділок, 18 травня 2020, 14:23

Франція докладе усіх зусиль для того, щоб досягти миру на Донбасі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у відповідь на пост міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з підсумками щодо загиблих та поранених на Донбасі українських військових за минулий тиждень.

"Це просто жахливо, думати, що кожного дня снайпери продовжують забирати життя молодих солдатів. Мої найглибші співчуття Вам та Україні. Запевняємо, що Франція докладе усіх зусиль для того, щоб на Донбасі нарешті настав мир", - написав Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, остання відеоконфереція щодо Донбасу у "нормандському форматі" відбулася 30 квітня.

На ній міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції обговорювали виконання рішень, прийнятих на останньому саміті у нормандському форматі в Парижі, щоб досягти конкретного прогресу для людей на Донбасі.

14 травня до Берліна прибув з візитом заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак для обговорення ситуації на сході України. Він зустрівся з дипломатичним радником Ангели Меркель.

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