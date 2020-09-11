В Грузии отложили начало учебного года до 1 октября

В шести крупных городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти - начало учебного года отложено на две недели, до 1 октября.

Об этом объявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Грузия Online".

Читайте также Премьер Грузии заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии

"В этих городах учебный процесс в высших учебных заведениях, так же, как и в школах, начнется с 1 октября. Это нам необходимо для того, чтобы правильно оценить нынешние риски. Для этого нам вместе с эпидемиологами нужно две недели. После этого мы примем дополнительные решения", - сказал Гахария.

Как минимум в течение двух недель, с 15 сентября по 1 октября, школьники и студенты будут учиться в дистанционном режиме.

Ранее начало учебного года отложили до 1 октября в Батуми и Кобулети.

Решение принято на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Грузии. Тенденция серьезного роста случаев инфицирования сохраняется с 1 сентября.

Читайте также Иностранные хакеры атаковали лабораторию в Грузии, похитив данные о коронавирусе

Только за последние сутки в Грузии было обнаружено 87 новых случаев COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия.

Отметим, Грузия - одна из немногих "третьих стран", которые вошли в "безопасный список" ЕС.

31 октября в стране должны проходить парламентские выборы.