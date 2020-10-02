В Грузии новый антирекорд заражений коронавирусом

За последние сутки в Грузии зафиксировано 453 новых случая инфицирования коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Днем ранее было зарегистрировано 448 случаев.

Читайте также В Грузии отложили начало учебного года до 1 октября

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли двое пациентов, проходивших лечение в клинике Кутаиси. Таким образом, число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 43.

Всего в Грузии с 26 февраля обнаружено 7093 лабораторно подтвержденных случаев заражения, большинство из них, 4705, в сентябре.

В режиме карантина остаются 5392 человека, под наблюдением врачей в стационарах - 836.

Еще 9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия, а начало учебного года в городах отложили до 1 октября.

Несмотря на новые рекорды количества заражений, власти пока не планируют повторно вводить строгий карантин.