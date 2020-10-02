В Грузии новый антирекорд заражений коронавирусом
За последние сутки в Грузии зафиксировано 453 новых случая инфицирования коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Днем ранее было зарегистрировано 448 случаев.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли двое пациентов, проходивших лечение в клинике Кутаиси. Таким образом, число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 43.
Всего в Грузии с 26 февраля обнаружено 7093 лабораторно подтвержденных случаев заражения, большинство из них, 4705, в сентябре.
В режиме карантина остаются 5392 человека, под наблюдением врачей в стационарах - 836.
Еще 9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия, а начало учебного года в городах отложили до 1 октября.
Несмотря на новые рекорды количества заражений, власти пока не планируют повторно вводить строгий карантин.