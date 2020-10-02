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В Грузії новий антирекорд заражень коронавірусом

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 14:19

За останню добу в Грузії зафіксовано 453 нових випадки інфікування коронавірусом - це  максимальний показник за весь час пандемії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Днем раніше було зареєстровано 448 випадків. 

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Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли двоє пацієнтів, які проходили лікування в клініці Кутаїсі. Таким чином число жертв від COVID-19 в Грузії виросло до 43.

Загалом в Грузії з 26 лютого виявлено 7 093 лабораторно підтверджених випадків зараження, більшість з них, 4 705, у вересні.

У режимі карантину залишаються 5 392 людини, під наглядом лікарів у стаціонарах - 836.

9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи, а початок навчального року у найбільших містах відклали до 1 жовтня

Попри нові рекорди кількості заражень, влада поки не планує повторно запроваджувати жорсткий карантин.

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Грузія Коронавірус Карантин
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