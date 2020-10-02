В Грузії новий антирекорд заражень коронавірусом
За останню добу в Грузії зафіксовано 453 нових випадки інфікування коронавірусом - це максимальний показник за весь час пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
Днем раніше було зареєстровано 448 випадків.
Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли двоє пацієнтів, які проходили лікування в клініці Кутаїсі. Таким чином число жертв від COVID-19 в Грузії виросло до 43.
Загалом в Грузії з 26 лютого виявлено 7 093 лабораторно підтверджених випадків зараження, більшість з них, 4 705, у вересні.
У режимі карантину залишаються 5 392 людини, під наглядом лікарів у стаціонарах - 836.
9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи, а початок навчального року у найбільших містах відклали до 1 жовтня.
Попри нові рекорди кількості заражень, влада поки не планує повторно запроваджувати жорсткий карантин.