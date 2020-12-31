Великобритания окончательно утвердила торговое соглашение с ЕС и избежала "жесткого" Brexit

В Британии вечером 30 декабря окончательно утвердили торговое соглашение с ЕС, избежав "жесткого" Brexit без соглашения с 1 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Соглашение получило статус закона после 14 часов парламентского процесса, фактически за один день. О его утверждении королевой сообщили уже через 25 минут после полуночи 31 декабря.

В Палате лордов проект прошел через несколько часов после Палаты представителей, где его поддержали преобладающим большинством - 551 голосом против 73.

Некоторые парламентарии критиковали документ за недостатки в области безопасности доступа к важным базам данных, за несоответствие обещаниям о рыболовных правах в британских водах и "белые пятна" по поводу пограничного контроля в Гибралтаре и Северной Ирландии.

Борис Джонсон поблагодарил депутатов и лордов за работу над проектом фактически за один день и призвал британцев "зафиксировать момент", когда в 11 вечера 31 декабря переходный период завершится и Великобритания окончательно выйдет из ЕС и единого рынка.

"Это станет новой эрой в истории нашей страны и ее отношений с ЕС как крупнейшим союзником. Этот миг наконец настал и мы можем зафиксировать его. Теперь судьба этой великой страны - твердо в наших собственных руках. Мы принимаем этот долг с чувством цели и будем ставить интерес британцев в центр всего, что мы делаем", - сказал Джонсон в своей речи.

Напомним, утром 30 декабря главы руководящих органов ЕС подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Британией после выхода королевства из состава Евросоюза.

Далее соглашение должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС, прежде чем оно будет ратифицировано Евросоюзом.

Поздняя договоренность о соглашении означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.

Подробнее об этом читайте в статье: Brexit на Рождество: как Великобритания и ЕС договорились избежать "жесткого" развода.