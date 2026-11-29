В Україні закликають усунути Кушнера від переговорів через його заяви про Путіна і війну.

Мелоні нібито була розлючена під час розмови із Зеленським про атаку України поблизу Лівії, а Маска нібито розлютила звістка про використання Іраном Starlink для атак по військах США.

У Німеччині до умовного терміну засудили нідерландського "двійника Гітлера", а також проголосували за запровадження податку на цукор в напоях.

Все важливе і цікаве за вихідні, 28 та 29 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо війни та переговорів

За даними Politico, в Україні закликають усунути спецпосланця президента США Джареда Кушнера від переговорів через його заяви про правителя Росії Владіміра Путіна і війну.

Видання зазначає, що політики в Києві та серед європейських союзників України різко виступили проти зятя американського президента і навіть бажають, щоб Кушнера усунули від мирних переговорів із Москвою.

"Я вже давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, що шукають угоди з Росією, а очима самого Путіна", – заявив голова комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України Олександр Мережко.

Йдеться про інтерв’ю, де Кушнер зазначив, що Путін "проявив стриманість", не застосувавши ядерну зброю, і заявив, що конфлікт, який Кремль ескалував шляхом повномасштабного вторгнення у 2022 році, "фактично перетворився на опосередковану війну, в якій Європа фінансує та озброює Україну проти Росії". Саме це, як зазначає Politico, викликало найбільше обурення у Києві.

Тим часом президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, а також підписав закон про приєднання України до Керівного комітету Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

Німеччина боїться ударів ЗСУ

Газета Corriere della Sera повідомила, що італійська прем’єрка Джорджа Мелоні була розлючена під час розмови із Зеленським про атаку України поблизу Лівії.

Це мало наслідки для уряду в Римі, який став мішенню для опозиції та змушений терпіти політичне втручання Москви, яка намагається вплинути на майбутні вибори.

Spiegel інформує, що в урядових колах Берліна непокояться через потенційне поширення війни в Україні на морські торгові шляхи, особливо після того, як українській військові вразили російський військовий корабель у лівійському Бенгазі та атакували суховантаж на Балтиці.

У Молдові зафіксували порушення повітряного простору країни, а Польща ще на 90 днів продовжила буферну зону на кордоні з Білоруссю.

У Туреччині впав безпілотник, ймовірно, український.

В ЄС вшанували жертв Голодомору

28 листопада, у день пам’яті мільйонів українців, що загинули внаслідок влаштованого радянською владою Голодомору, низка європейських країн опублікували заяви.

Міністерство закордонних справ Угорщини у День пам’яті жертв Голодомору вшанувало пам’ять мільйонів невинних українців, які загинули внаслідок штучного голоду, та закликало ніколи про це не забувати.

"У День пам’яті про Голодомор Угорщина разом із народом України вшановує пам’ять мільйонів невинних жертв голодомору, навмисно спричиненого сталінським режимом у 1932–1933 роках. Ми ніколи не повинні про це забути", – йдеться у заяві.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні у роковини Голодомору вшанував пам’ять мільйонів загиблих українців і заявив, що режим Владіміра Путіна продовжує жорстоку традицію сталінської політики щодо України.

Карні наголосив, що Голодомор був геноцидом, організованим радянським режимом Сталіна у 1932 та 1933 роках для того, щоб заморити голодом і підкорити український народ, а також знищити його націю, культуру та ідентичність.

"Але Україна вистояла. Майже через століття режим Владіміра Путіна продовжує цю жорстоку традицію – бомбардуючи українські церкви, школи та лікарні, насильно вивозячи дітей, руйнуючи сільськогосподарське виробництво та знищуючи критично важливу енергетичну інфраструктуру напередодні зими", – констатував канадський прем’єр.

Різне щодо України і українців

Шведська Saab отримала від України замовлення на радіолокаційні станції.

У Відні суд знову відправив під варту двох співробітників військової розвідки України.

Угорщина скасувала заборону на в’їзд для командира ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

В Австрії ультраправі запропонували депортувати біженців до України за допомогу з ЄС.

У Польщі заперечують повідомлення про нібито політичні вимоги українця, який вчинив самопідпал.

Вибори в Європі

В Іспанії проходять парламентські вибори, які можуть привести до влади ультраправу партію Vox. Фіксують рекордну явку.

У Молдові обирають керівника Гагаузії, автономного регіону Молдови, де панують сильні проросійські настрої. В обід стало відомо про понад 20 порушень.

Протести в Європі

У суботу ввечері на молодіжному з’їзді ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен у Парижі сталися сутички.

У Франції того ж дня відбулися протести проти насильства над жінками та високої вартості життя.

В Албанії у день незалежності, 28 листопада, пройшов антиурядовий протест. Внаслідок сутичок постраждали 47 людей.

У суботу, через два роки після зупинки євроінтеграції, столицею Грузії пройшов масштабний протест.

Щодо Ірану

Видання The Washington Post пише, що керівника компанії SpaceX Ілона Маска розлютила звістка про використання Іраном Starlink для атак по військах США.

Після повідомлення від спецслужб з Боснії і Герцеговини вислали чотирьох іранських дипломатів.

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