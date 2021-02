Глава Евросовета после встречи со Шмыгалем анонсировал визит в Украину

Глава Европейского совета Шарль Мишель после встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем анонсировал визит в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Мишеля.

"Я передал Денису Шмыгалю устойчивую поддержку восстановления Украины, реформ и борьбы с коррупцией. ЕС единый и твердый в своей позиции относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. С нетерпением жду возможности скоро приехать в Украину", - написал глава Евросовета в Twitter.

