В Литве опасаются, что не успеют создать военную дивизию до 2030 года

В Литве заявляют, что при нынешних условиях и ресурсах оборонной промышленности могут не успеть создать армейскую дивизию до 2030 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал главный советник президента по безопасности Кястутис Будрис после заседания Государственного совета обороны, его цитирует LRT.

По его словам, если условия останутся неизменными, национальная армейская дивизия не сможет достичь полной боеспособности в 2030 году.

"Если условия останутся неизменными, то мы сможем сделать это только в 2036-2040 годах", – отметил Будрис.

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Он подчеркнул, что эти сроки неудовлетворительны, поэтому Государственный совет обороны попросил подать предложения относительно необходимых структурных изменений в Вооруженных силах, относительно потребностей в финансировании и корректировки концепции национальной вооруженной обороны.

Напомним, в мае правительство Литвы утвердило изменения в структуре армии, цель которых – создать пехотную дивизию с танковым батальоном, а также увеличить количество призывников.

А с 1 октября в Литве вступил в силу закон, который позволит гражданам, предприятиям и организациям Литвы делать пожертвования на нужды обороны страны, осуществляя онлайн-переводы или покупая "оборонные облигации".