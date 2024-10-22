Ирландия подтвердила намерения ввести собственные торговые санкции против Израиля

Правительство Ирландии во вторник, 22 октября, объявило о поддержке законопроекта, который введет ограничения на торговлю с израильскими поселениями на оккупированных территориях в ответ на обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект об ограничении торговли с территориями Израиля, которые большинство международного сообщества считает оккупированными, внесли в парламент Ирландии еще в 2018 году. Но его обсуждение не продвигалось, потому что в Дублине считали ответственным за вопросы торговой политики Европейский Союз.

Но, по словам министра иностранных дел Ирландии Михола Мартина, консультативное заключение Международного суда ООН о том, что оккупация Израилем палестинских территорий является незаконной, изменило контекст ситуации.

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"Торговля является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому правительство сосредоточилось на достижении действий на уровне ЕС. Генеральный прокурор объяснил, что если это невозможно, в законодательстве ЕС есть основания, которые позволяют государствам принимать меры на национальном уровне", – заявил Мартин.

Министр добавил, что законопроект от 2018 года пересмотрят, чтобы он соответствовал законодательству ЕС и ирландской конституции. Когда именно он будет принят, пока неизвестно, ведь в Ирландии вскоре должны состояться досрочные выборы.

В последние недели в Евросоюзе обсуждается возможность наложения торговых ограничений на Израиль в рамках двустороннего торгового соглашения, чтобы отреагировать на нарушение гуманитарного права израильскими силами в Газе.