Грузинский "Велюр": СМИ пишут о праздничном ужине "Мечты" после ареста оппозиционного лидера

Члены правящей партии Грузии "Грузинская мечта" якобы устроили многолюдный ужин во время комендантского часа после ареста лидера партии Саакашвили.

Как пишет "Европейская прадва" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом говорится в репортаже оппозиционного телеканала "Мтавари".

Журналисты сообщают, что прием на загородной вилле состоялся вечером 23 февраля - в тот же день, когда полиция штурмом взяла офис "Единого национального движения" и задержала лидера партии Нику Мелию. Здание принадлежит Антону Оболашвили, бизнесмену и депутату грузинского парламента 10-го созыва.

Читайте также В Тбилиси тысячи людей требуют освободить лидера партии Саакашвили

Камеры якобы зафиксировали на ужине лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси и генсека партии Каху Каладзе, депутата-миллионера Ираклия Хахубия и финансового донора партии Георгия Барвенашвили.

Ужин сопровождало выступление музыкальной группы.

Как сообщают, охрана пыталась помешать съемочной группе. Оболашвили вышел к журналистам и рассказал, что празднуют его день рождения, хотя его день рождения - 1 марта.

Телеканал предположил, что празднование приурочили к задержанию лидера "Единого национального движения" Никанора Мелии.

"Вы меня спрашиваете, празднуем ли мы задержания Мелии... Это полный абсурд. Как можно говорить такое? Никого не радует чье-либо задержание", - заявил на этот вопрос Антон Оболашвили.

Он якобы отказался отвечать, по какому неотложному поводу участники мероприятия нарушают комендантский час. Получить разовое разрешение на выход из дома после 21-00 можно только в случае неотложной необходимости, позвонив на горячую линию.

Читайте также: Штурм в Тбилиси: как арест оппозиционного лидера разрушает перспективы Грузии в НАТО.