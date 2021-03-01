Украинцы с 1 марта могут путешествовать в Грузию

Граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает "Европейская правда".

ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета в Грузию. С 1 марта на тех же условиях, что и для украинцев, открывается въезд также гражданам Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.

На третий день пребывания в Грузии гражданам этих стран придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).

Сухопутные границы для иностранцев, как и раньше, остаются закрытыми.

Ранее Грузия упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна.

С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

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