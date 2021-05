ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета с оппозиционером

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс - это категорически неприемлемо. ВСЕ пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", - заявила она в своем Twitter.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

"Призываем власти Беларуси немедленно отпустить самолет и всех пассажиров. По поводу этого инцидента необходимо расследование ICAO", - отреагировал президент Евросовета Шарль Мишель.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пристально следят за развитием ситуации.

"Это (вынужденная посадка самолета) абсолютно неприемлемо. Мы считаем власти Беларуси ответственным за безопасность всех пассажиров и самолета. ВСЕ пассажире должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие", - написал он.

We hold the government of Belarus responsable for the security of all passengers and the aircraft.

ALL passengers must be able to continue their travel immediately. (2/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021

Похожим сообщением отреагировали в МИД Австрии, призвав к расследованию инцидента, а также немедленному освобождению задержанного активиста.

Alarming reports about a @Ryanair plane that was diverted to #Minsk. All passengers must be allowed to continue their travels & we need an independent international investigation into this incident. We urgently demand the release of activist Roman #Protasevich. — MFA Austria (@MFA_Austria) May 23, 2021

Страны Балтии назвали действия Беларуси неприемлемыми и шокирующими и требуют освободить Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич; его задержали. Роман успел сообщить коллегам, что в аэропорту Афин неизвестный мужчина попытался сфотографировать его документы, и предположил, что это был человек из спецслужб.

В телеграмм-канале "Пул Первого", контролируемом Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы обратились за помощью к Минску, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой, и что для его сопровождения подняли истребитель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операция спецслужб Беларуси. Она отметила, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь. "Белсат" пишет, что хоча Протасевича внесли в "терористический список", официально ему не предъявляли обвинение в терроризме.