Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Беларусь высылает посла и весь персонал посольства Латвии в Минске

Зеленский поручил остановить авиасообщение между Украиной и Беларусью

Первое государство ЕС запретило все авиарейсы, проходящие через Беларусь

Лукашенко подписал изменения в законы, еще больше ограничивающие работу СМИ и собрания






Великобритания намекает на причастность РФ к событиям с самолетом Ryanair в Беларуси

Понедельник, 24 мая 2021, 20:05

Глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

На вопрос в парламенте о возможной причастности России к инциденту, министр иностранных дел Доминик Рааб сказал: "У нас нет четких деталей относительно этого".

 
Дивіться відео про те, чи може тиск світу змінити режим Лукашенка, та якими будуть наслідки

"Я буду на этом этапе очень осторожным в формулировках, потому что, как говорят, очень трудно поверить, что подобные действия могут быть приняты по меньшей мере без согласия властей в Москве, но пока ничего неизвестно", - отметил министр.

Рааб заявил, что Великобритания работает с союзниками по скоординированной реакции, включая дальнейшие санкции против Беларуси.

Великобритания также вызвала белорусского посла в Лондоне из-за ареста Романа Протасевича.

Рааб также заявил, что Британия выдает сообщение, в котором рекомендует британским авиакомпаниям приостановить полеты над Беларусью, и она немедленно прекратит действие разрешения на полеты для белорусской авиакомпании "Белавиа".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Великобритания
powered by lun.ua