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РФ отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе - СМИ

Среда, 26 мая 2021, 16:47

Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца.

Об этом в своем Twitter в среду сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ по наблюдению за украинско-российской границей более чем на 2 месяца. Обычно это продолжение одобряется на 4 месяца. Есть высокий риск закрытия миссии 31 июля. Решение ожидается завтра", - сообщил Джозвяк.

Миссия ОБСЕ работает на блокпостах "Донецк" и "Гуково" и, руководствуясь принципами беспристрастности и прозрачности, должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу.

Миссия выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятого на основе консенсуса.

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