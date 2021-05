РФ отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе - СМИ

Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца.

Об этом в своем Twitter в среду сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ по наблюдению за украинско-российской границей более чем на 2 месяца. Обычно это продолжение одобряется на 4 месяца. Есть высокий риск закрытия миссии 31 июля. Решение ожидается завтра", - сообщил Джозвяк.

#Russia refuses to prolong the OSCE's border observation mission on the Ukrainian-Russian border for longer than 2 months. Normally its a 4 months extension. High risk that the mission will be closed down on 31 July. Decision tomorrow. #Ukraine