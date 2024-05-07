США считают, что Израиль и ХАМАС до сих пор могут договориться о прекращении огня

Администрация президента США на фоне вероятного начала активных действий израильской армии в городе Рафах на юге сектора Газа настаивает, что Израиль и террористы ХАМАС должны решить свои разногласия по соглашению о прекращении огня.

Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам Кирби, "тщательная оценка" позиций Израиля и ХАМАС свидетельствует о том, что "они смогут преодолеть оставшиеся разногласия", для заключения соглашения о прекращении огня.

"ХАМАС ответил вчера. Были предложены поправки. И это задача переговоров. Именно в этом и заключаются переговоры", – добавил он.

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Переговорщики ХАМАС накануне заявили, что приняли предложение о прекращении огня и обмене заложниками от Катара и Египта. Но Израиль отверг это предложение, заявив, что оно не учитывало предыдущие его требования.

После этого во вторник утром Израиль взял под контроль пункт пропуска Рафах на границе с Египтом, что стало его первым вторжением в эту часть сектора Газа.

Ближайшие союзники Израиля, в частности США, неоднократно предостерегали от операции в Рафахе.

По данным источников, Соединенные Штаты на прошлой неделе впервые с октября 2023 года, когда террористы ХАМАС напали на израильскую территорию, приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля.