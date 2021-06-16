В Кремле заявили, что заметили заявление Байдена о гипотетическом членстве Украины в НАТО

Москва обратила внимание на то, что президент США Джо Байден допустил гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире "Первого канала", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Что касается Украины, то мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", - сказал он.

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Песков заявил, что это новая позиция, которая раньше не звучала.

"Раньше таких заявлений не делалось. Конечно, мы в Москве обратили на него внимание", - сказал он.

Президент США Джо Байден после саммита НАТО в Брюсселе 14 июня заявил, что Украине необходимо преодолеть коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству в НАТО.

Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.

На вопрос о том, вторжение России на Донбасс и оккупация Крыма исключают возможность вступления Украины в НАТО, Байден ответил: "Нет".

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Кроме того, в коммюнике по итогам саммита НАТО по Украине впервые употребили те же формулировки, которые звучат по Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина в последний момент "выгрызла" упоминание о ПДЧ в решении НАТО

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