Евродепутаты попросили Байдена предупредить Путина о новых санкциях

Депутаты Европейского парламента просят президента Джо Байдена на встрече с Владимиром Путиным предупредить его о новых санкциях в случае дальнейших агрессивных действий.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее обращение записал глава делегации ЕС-США в Европарламенте Радек Сикорский.

"Президент Байден, вы встретитесь с Владимиром Путиным. Пожалуйста, передайте ему от нас, что если он будет шантажировать другие страны газом, санкции против "Северного потока" вернутся", - сказал Сикорский.

President Biden, you will be seeing Vladimir Putin. Please tell him from us that if he blackmails countries with gas, Nord Stream sanctions will return.#Biden #Putin



🎥Watch our MEP @sikorskiradek message: pic.twitter.com/coBCkeZ2Gc — EPP Group (@EPPGroup) June 16, 2021

"Если он снова будет атаковать соседей, мы ответим действиями, а не только словами. И последнее: каждый раз, когда он или Лукашенко будут убивать или похищать оппонентов на Западе, мы будем удваивать нашу помощь российской и белорусской демократиям", - добавил евродепутат.

Видео было опубликовано в Twitter Европейской народной партии, которая является крупнейшей группой в Европарламенте.

Саммит лидеров США и России начнется в среду в 14:00 по Киеву и продлится 4-5 часов.

Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления лидеров.

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".