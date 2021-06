Евродепутаты попросили Байдена предупредить Путина о новых санкциях

Депутаты Европейского парламента просят президента Джо Байдена на встрече с Владимиром Путиным предупредить его о новых санкциях в случае дальнейших агрессивных действий.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее обращение записал глава делегации ЕС-США в Европарламенте Радек Сикорский.

"Президент Байден, вы встретитесь с Владимиром Путиным. Пожалуйста, передайте ему от нас, что если он будет шантажировать другие страны газом, санкции против "Северного потока" вернутся", - сказал Сикорский.

President Biden, you will be seeing Vladimir Putin. Please tell him from us that if he blackmails countries with gas, Nord Stream sanctions will return.#Biden #Putin



🎥Watch our MEP @sikorskiradek message: pic.twitter.com/coBCkeZ2Gc