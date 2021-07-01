В ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты

В ЕС с 1 июля официально начали действовать цифровые сертификаты COVID, которые должны упростить поездки в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сертификат содержит информацию о прививках, или наличии иммунитета вследствие перенесенной болезни, либо отрицательный тест на коронавирус. Совместная система ЕС позволяет сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделки. Документ может быть бумажным или в цифровом виде и обязательно содержать QR-код.

Система разработана также для применения в странах, которые являются членами Шенгенской зоны, но не являются членами ЕС - Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, отныне граждане стран ЕС уже могут получить свой документ и большинство стран-участниц сети технически готовы проверять через систему сертификат минимум одного типа (или о вакцинации, или о перенесенной болезни, или о негативном тесте).

As promised, the #EUCOVIDCertificate is ready ✅



All EU and European Economic Area countries are live connected to the gateway.



They can all (except one) start issuing and using the Certificate in order to facilitate safe free movement of citizens in the EU during the pandemic. pic.twitter.com/B32v6HwLHp — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 1, 2021

"С запуском цифрового ковид-сертификата граждане получают ключевой инструмент для того, чтобы в ЕС могло восстановиться свободное передвижение и чтобы при этом общественное здоровье оставалось в приоритете", - прокомментировала еврокомиссар Стелла Кириакидес.

With the launch of the 🇪🇺 #COVID19 Digital Certificate we are delivering to citizens a key tool to ensure that free movement can resume across the EU, putting public health first.



👉By getting fully vaccinated quickly & remaining vigilant, safe and free travel can be a reality. pic.twitter.com/YqhJlZpHLu — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) July 1, 2021

Напомним, 14 июня Совет ЕС отменил ограничения на поездки в рамках блока для владельцев цифровых сертификатов. Ограничения для других путешествующих должны базироваться на том, насколько страна, из которой они приезжают, взяла под контроль распространение COVID-19.

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Страны-члены должны будут признавать сертификат о прививках всеми вакцинами, утвержденными в ЕС, но по собственному решению могут признавать и другие. Также страны по собственному решению могут признавать сертификат действительным уже после прививки первой дозой вакцины.

Система должна быть готова к 1 июля, но некоторые страны запустили сертификаты раньше.

Государства-члены также смогут нажать на "экстренный тормоз" и запретить все поездки из региона, где происходит всплеск заболевания.