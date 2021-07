В ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты

В ЕС с 1 июля официально начали действовать цифровые сертификаты COVID, которые должны упростить поездки в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сертификат содержит информацию о прививках, или наличии иммунитета вследствие перенесенной болезни, либо отрицательный тест на коронавирус. Совместная система ЕС позволяет сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделки. Документ может быть бумажным или в цифровом виде и обязательно содержать QR-код.

Система разработана также для применения в странах, которые являются членами Шенгенской зоны, но не являются членами ЕС - Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, отныне граждане стран ЕС уже могут получить свой документ и большинство стран-участниц сети технически готовы проверять через систему сертификат минимум одного типа (или о вакцинации, или о перенесенной болезни, или о негативном тесте).

As promised, the #EUCOVIDCertificate is ready ✅



All EU and European Economic Area countries are live connected to the gateway.



They can all (except one) start issuing and using the Certificate in order to facilitate safe free movement of citizens in the EU during the pandemic. pic.twitter.com/B32v6HwLHp