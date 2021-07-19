Большинство немцев не верят в эффективность лидера партии Меркель в случае стихийного бедствия

Большинство немцев считают, что Армин Лашет, новый лидер партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз", не будет эффективным лидером в случае стихийного бедствия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Civey по заказу SPIEGEL.

Отметим, именно Лашет является премьером земли Северный Рейн-Вестфалия, одной из наиболее пострадавших от стихии.

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Почти 60% опрошенных ответили, что не считают его эффективным кризисным менеджером, и только 26% - что считают его способным эффективно реагировать на кризисы, обусловленные природными катастрофами.

Неизвестно, как повлиял на эту оценку случай на прошлой неделе, когда Лашет допустил улыбки во время визита к пострадавшим от наводнения. Политик впоследствии извинился за это.

Не более положительные оценки дали и Анналене Бербок, кандидату в канцлеры от "Зеленых" - только 24% считают, что она была бы эффективной как кризисный менеджер. Лучшую оценку получил лидер SPD Олаф Шольц - в его потенциальную эффективность верят 41% респондентов.

В то же время, оценки лидеров политсил существенно отличаются от того, как люди оценивают сами партии.

Например, несмотря на положительную оценку Шольца, только пятая часть опрошенных - 19% - считают, что социал-демократы эффективно справились бы с реагированием на природную катастрофу, а в эффективность "Зеленых" верят 17%.

Так же, несмотря на в целом негативную оценку Лашета как кризисного менеджера, лучший "кредит доверия" в опросе отдали именно ХДС и их баварскому партнеру ХСС: 36% респондентов говорят, что верят в способность партии обеспечить эффективное управление кризисом в случае стихийного бедствия.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения. Число погибших в результате стихийногоо бедствия превысило 160, судьба многих людей до сих пор неизвестна.

Сильные ливни привели к наводнениям не только в Германии, но и соседней Бельгии и Нидерландах. Власти Бельгии сообщили, что число погибших в результате наводнений возросло до 36.

В эти выходные наводнения добрались до юга Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.

От непогоды пострадала также Польша, но разрушительные последствия ливней несравненно меньшие, чем в Германии и Бельгии.