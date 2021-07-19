Більшість німців не вірять в ефективність нового лідера партії Меркель у разі стихійного лиха

Більшість німців вважають, що Армін Лашет, новий лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз", не буде ефективним лідером у разі стихійного лиха.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене компанією Civey на замовлення SPIEGEL.

Зазначимо, саме Лашет є прем’єром Північного Рейну-Вестфалії, однієї з найбільш постраждалих від стихії земель.

Читайте також Уряд Німеччини відкинув критику щодо невчасного інформування про повені

Майже 60% опитаних відповіли, що не вважають його ефективним кризовим менеджером, і лише 26% - що вважають його здатним ефективно реагувати на кризи, зумовлені природними катастрофами.

Невідомо, як вплинув на цю оцінку випадок минулого тижня, коли Лашет допустив посмішки під час візиту до постраждалих від повені. Політик згодом вибачився за це.

Не більш схвальні оцінки дали й Анналені Бербок, кандидатці у канцлери від "Зелених" - лише 24% вважають, що вона була б ефективною як кризовий менеджер. Найкращу оцінку отримав лідер SPD Олаф Шольц - у його потенційну ефективність вірять 41% респондентів.

Водночас, оцінки лідерів політсил суттєво відрізняються від того, як люди оцінюють самі партії.

Наприклад, попри позитивну оцінку Шольца, лише п’ята частина опитаних - 19% - вважають, що соціал-демократи ефективно впоралися б з реагуванням на природну катастрофу, а в ефективність "Зелених" вірять 17%.

Так само, попри загалом негативну оцінку Лашета як кризового менеджера, найкращий "кредит довіри" в опитуванні віддали саме ХДС та їхньому баварському партнеру ХСС: 36% респондентів кажуть, що вірять у здатність партії забезпечити ефективне управління кризою в разі природної катастрофи.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи через повені. Кількість загиблих внаслідок стихійногоо лиха перевищила 160, доля багатьох людей досі невідома.

Сильні зливи призвели до повеней не лише у Німеччині, а й сусідній Бельгії та Нідерландах. Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася до півдня Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

Від негоди постраждала також Польща, але руйнівні наслідки злив незрівнянно менші, аніж у Німеччині та Бельгії.