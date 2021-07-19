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В Польше ряд регионов пострадали от сильных ливней с градом

Понедельник, 19 июля 2021, 16:03

Ряд городов в Польше в воскресенье 18 июля пострадали в от сильных ливней с градом и шквального ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За воскресенье спасатели осуществили около 1500 вмешательств для ликвидации последствий непогоды. Больше всего вмешательств - около 600 - понадобилось на территории Малопольского воеводства.

 

Ливень и шквальный ветер привели к падению ветвей и деревьев, повреждению крыш, подтоплению улиц и домов.

Больше всего вреда непогода наделала в селе Глогочув Мисленицького уезда - там подтопило несколько десятков домов, а трасса на Закопане была почти непригодной для проезда в течение нескольких часов.

 

На ряде других дорог тоже произошли подтопления и оползни.

В связи с непогодой пришлось эвакуировать три скаутских лагерях - в Малопольском и Подкарпатском воеводствах.

Утром в понедельник снова обещали дожди, но менее мощные, чем в воскресенье.

Напомним, ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия, число погибших превысило 160.

Власти Бельгии сообщили, что число погибших в результате наводнений возросло до 36.

В эти выходные наводнения добрались до юга Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.

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Польша стихийные бедствия
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