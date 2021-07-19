Правительство Германии отвергает критику о несвоевременном информировании о наводнениях

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отверг критику по поводу того, что правительство не смогло вовремя предупредить людей о наводнениях на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Было бы совершенно немыслимо управлять такой катастрофой централизованно откуда бы то ни было. Нужно действовать на местах", - заявил Зеехофер журналистам в понедельник.

Майкл Тойрер, высокопоставленный член оппозиционной партии "Свободные демократы", заявил, что большое число погибших свидетельствует о "системном сбое", поскольку население не было достаточно предупреждено.

Глава оппозиционной партии "Левые" Сюзанна Хенниг-Веллсоу призвала Зеехофера уйти в отставку.

В ответ министр сказал, что немецкая метеослужба выдает предупреждения 16 федеральным землям Германии, а оттуда - в районы и общины, которые решают на местном уровне, как реагировать.

"Это не Берлин объявляет чрезвычайное положение, это делается на месте", - сказал он, добавив, что каналы связи, за которые отвечало федеральное правительство, работали.

Напомним, количество погибших в результате крупного наводнения на западе Германии достигло не менее 163.