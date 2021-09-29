Венецианская комиссия призвала безотлагательно создать Этический совет, который блокируют судьи

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил о настоятельной необходимости создать в Украине Этический совет при Высшем совете правосудия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении на сайте комиссии.

"Судебная реформа была в центре моего недавнего плодотворного обмена мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта реформа имеет решающее значение для будущего страны, она вызывает очень большие ожидания в украинском обществе", - заявил Букиккио.

Он положительно отметил принятие закона, который позволит восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, "которая должна как можно скорее приступить к заполнению многочисленных судейских вакансий".

"Еще одна важная часть этой реформы - создание Этического совета... Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои назначения, необходимые для проведения реформы", - заявил Букиккио.

Он подчеркнул, что все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых мер, действий, бездействия или процедур, приводящих к задержке создания Этического совета, что может нанести непоправимый вред реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине.

"Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех... Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу", - добавил глава комиссии.

Напомним, послы стран "Группы семи" выразили обеспокоенность задержкой выдвижения кандидатов в Этический совет. Ранее свою обеспокоенность в связи с затягиванием в подборе членов Этического совета высказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как сообщалось, 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета - органа с участием международных экспертов, который должен играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия.

После того в Офисе президента провели специальную встречу по этому вопросу с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представители парламента, а также послов стран Группы семи.

10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания из них членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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