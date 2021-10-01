Послы G7 призвали Совет судей поскорее объявить кандидатов в Этический совет

Послы стран "Группы семи" повторно призвали Совет судей объявить своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия как можно скорее.

Об этом шла речь на встрече в офисе президента в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Послы стран G7 продолжают поддерживать процесс всесторонней судебной реформы в Украине. На вчерашней дискуссии, проходившей в Офисе президента Украины, они повторили свой призыв к Совету судей объявить своих кандидатов в Этический совета Высшего совета правосудия как можно скорее", - говорится в сообщении британского председательства в группе поддержки реформ в Украине послов стран "семерки".

Послы призвали "способных и честных судей и юристов" подать заявки в Этический совет и приобщиться к международным экспертам для совместной работы над "исторической реформой".

Председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Сергей Ионушас отметил на встрече, что темпы отбора кандидатов не соответствуют ожиданиям общества и предложениям главы государства и парламента, рассказали в пресс-службе президента.

Ионушас проинформировал участников заседания об обращении председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио с призывом воздержаться от любых действий, которые затягивают отбор кандидатов и могут нанести вред созданию независимой судебной системы Украины.

Он констатировал, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в Этический совет.

Послы стран "Группы семи" уже ранее выразили обеспокоенность задержкой выдвижения кандидатов в Этический совет. Также обеспокоенность в связи с затягиванием в подборе членов Этического совета высказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как сообщалось, 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета - органа с участием международных экспертов, который должен играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия.

После того в Офисе президента провели специальную встречу по этому вопросу с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представители парламента, а также послов стран Группы семи.

10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания из них членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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