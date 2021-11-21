Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Брюсселе проходит многотысячный протест против коронавирусных ограничений

Воскресенье, 21 ноября 2021, 15:49

В Брюсселе, столице Бельгии, тысячи людей вышли на акцию против политики правительства по противодействию эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

Полиция еще не приводила своих оценок возможного количества участников, но уже понятно, что это тысячи людей.

 

Участники акции под лозунгом "Вместе за свободу" начали собираться в 13 часов у Северного вокзала. Протест направлен прежде всего против использования ковид-сертификата в качестве пропуска, что часть людей считают фактором раскола в обществе.

 

Город дал разрешение на проведение акции, ее маршрут был согласован с полицией. На финальной точке запланированного маршрута, куда походка должна подойти около 17 часов, соорудили небольшую сцену для речей.

В полиции отметили, что не ожидают перерастания протеста в беспорядки, как это произошло в Роттердаме в Нидерландах в ночь на субботу.

 

В связи с акцией ожидаются перебои с движением общественного транспорта.

Напомним, крупные акции против политики реагирования на эпидемию в субботу прошли также в разных городах Австрии и Италии.

Также второй вечер подряд коронавирусные беспорядки произошли в нескольких городах в Нидерландах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua

Статьи

Из России, но не с любовью: как Путин не выполнил прощальную просьбу Меркель

Ангела Меркель, к сожалению, показала, что к концу канцлерского срока теряет политическую "чуйку". Это очевидно из непубличной "нормандской" истории...
19 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Вместе с НАТО в киберпространстве: для чего нужен Национальный хакатон по киберзащите

Недавно в НАТО объявили киберпространство новым измерением проведения военных операций. Кибератаки, особенно со стороны северного соседа – привычное явление для Украины... (укр.)
19 ноября 2021 — Оксана Горбач, Центр стратегических коммуникаций "СтратКом Украина"

Как Лавров убивает "Нормандию" и почему МИД РФ сделал Украине неожиданный подарок

Лавров решил, что готов понести даже имиджевые потери. А они серьезны: действия МИД РФ уничтожают остатки доверия Запада к переговорам с Москвой (укр.)
18 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда