В Брюсселе проходит многотысячный протест против коронавирусных ограничений

В Брюсселе, столице Бельгии, тысячи людей вышли на акцию против политики правительства по противодействию эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

Полиция еще не приводила своих оценок возможного количества участников, но уже понятно, что это тысячи людей.

Участники акции под лозунгом "Вместе за свободу" начали собираться в 13 часов у Северного вокзала. Протест направлен прежде всего против использования ковид-сертификата в качестве пропуска, что часть людей считают фактором раскола в обществе.

Город дал разрешение на проведение акции, ее маршрут был согласован с полицией. На финальной точке запланированного маршрута, куда походка должна подойти около 17 часов, соорудили небольшую сцену для речей.

В полиции отметили, что не ожидают перерастания протеста в беспорядки, как это произошло в Роттердаме в Нидерландах в ночь на субботу.

В связи с акцией ожидаются перебои с движением общественного транспорта.

Напомним, крупные акции против политики реагирования на эпидемию в субботу прошли также в разных городах Австрии и Италии.

Также второй вечер подряд коронавирусные беспорядки произошли в нескольких городах в Нидерландах.