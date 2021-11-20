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Укр / Рус
Укр / Рус

Тысячи людей вышли на улицы Вены против принудительной вакцинации и локдауна

Суббота, 20 ноября 2021, 16:36

В нескольких городах Австрии в субботу проходят протесты против локдауна и вакцинации, наиболее масштабной является акция в Вене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

Объявленный накануне локдаун обязательная вакцинация увеличила внимание к протестам в субботу, ожидается, что в них примет участие больше людей, чем ожидалось ранее. При этом демонстрации в Австрии разрешены с соблюдением существующих коронаправил – наличие маски FFP2 или ковид-сертификата.

Демонстрации были зарегистрированы по всей Австрии. Но в центре внимания – Вена, где для обеспечения порядка мобилизовали 1300 офицеров.

По данным полиции, в субботу днем ​​на улице было 12 тысяч человек.

 

В соответствующих группах Telegram перед демонстрацией откровенно призывали к насилию.

При этом столкновения с полицией уже произошли, в частности, в полицейских бросали дымовые шашки и разные предметы. Несколько человек были арестованы.

Как сообщалось, протесты против ограничений в Роттердаме в пятницу вечером переросли в жесткие стычки с полицией. В ответ на действия демонстрантов полиция применила оружие. Несколько человек были ранены, более полусотни – задержаны.

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Австрія
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