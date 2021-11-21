У Брюсселі проходить багатотисячний протест проти коронавірусних обмежень

У Брюсселі, столиці Бельгії, тисячі людей вийшли на акцію проти політики уряду щодо протидії епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

Поліція ще не наводила свої оцінки можливої кількості учасників, але вже зрозуміло, що це тисячі людей.

Учасники акції під гаслов "Разом за свободу" почали збиратись о 13 годині біля Північного вокзалу. Протест спрямований передусім проти використання ковід-сертифікату як перепустки, що частина людей вважають фактором розколу у суспільстві.

Місто дало дозвіл на проведення акції, її маршрут узгодили з поліцією. На фінальній точці запланованого маршруту, куди хода має підійти близько 17 години, спорудили невелику сцену для промов.

У поліції зазначили, що не очікують переростання протесту у заворушення, як це сталось у Роттердамі в Нідерландах у ніч на суботу.

У зв’язку з акцією очікуються перебої з рухом низки маршрутів громадського транспорту.

Нагадаємо, великі акції проти політики реагування на епідемію в суботу пройшли також в різних містах Австрії та Італії.

Також, другий вечір поспіль, коронавірусні заворушення сталися в кількох містах у Нідерландах.