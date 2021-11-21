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Укр / Рус

В Милане и Риме несколько тысяч человек протестовали против ковид-сертификатов

Воскресенье, 21 ноября 2021, 12:38

В Милане и Риме прошли очередные протесты против применения ковид-сертификата в качестве пропуска.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

В Риме, по оценкам полиции, в районе античной арены Circus Maximus собралось около 4 тысяч человек с лозунгами "Cвобода!" и "Нет ковид-сертификатам", в основном без масок.

 
Фото: ANSA
 
Фото: ANSA

С наступлением темноты люди зажгли фонарики и файеры. Собрание закончилось импровизированным концертом присоединившегося к протесту певца Джузеппе Повиа.

В Милане, пишет Corriere della Sera, демонстрацию незадолго после начала заблокировали, и людям не дали собраться на Piazza Fontana, как планировали организаторы. Правоохранители просили людей расходиться, а у самых возмущенных проверяли документы.

 

Группа из нескольких десятков человек попыталась прорваться туда через барьеры по другому пути, но им помешали. В итоге идентифицировали 257 человек и выписали 49 штрафов за блокировку улиц, а двум людям – за сопротивление представителям правоохранительных органов.

Как пишет издание, на этот раз собрание в Милане - уже восемнадцатое - стало самым маленьким из предыдущих, присутствовало несколько сотен человек, тогда как на отдельных предыдущих бывало от нескольких до 10 тысяч.

Напомним, Италия первой в Европе ввела требование ковид-сертификата для допуска на рабочие места, независимо от профессии.

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