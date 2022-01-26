Германия требует исключений для энергосектора в финансовых санкциях против РФ – СМИ

Правительство Германии настаивает на исключениях для энергетического сектора, если российским банкам будет заблокирована возможность клиринга сделок в долларах США.

Об этом говорится в документах, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Источники агентства, знакомые с последними дискуссиями, утверждают, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются подобных взглядов. Один из чиновников сказал, что последние разговоры свидетельствуют, что исключение, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованных с США, которые будут применены в случае вторжения РФ в Украину.

Поскольку Россия собирает войска у границы с Украиной, США и их европейские союзники работают над достижением договоренности об экономической мести. Но Германия обеспокоена тем, что без исключения поставки энергии в Европу могут быть под угрозой, говорится в одном из документов.

Такая "обрезка" санкций не помешает потенциальным мерам против газопровода "Северный поток-2", отметил один из чиновников.

Документы были обнародованы союзниками Берлина на фоне того, что немецкое правительство сталкивается с критикой со стороны других стран за блокирование продаж или поставок оборонного оружия в Украину.

Представитель Европейского союза сказал, что варианты санкций включают ограничение возможности Москвы конвертировать валюту, торговать с Западом и получить доступ к ключевым технологиям. Проблема состоит в том, что в то время как союзники работают над созданием весомого набора мер, каждая страна пытается оградить собственную экономику от потенциально значимых побочных эффектов.

В частности, некоторые другие крупные европейские страны также пытались ввести исключения в рамках дискуссий о санкциях и настаивали на переходных периодах, а также просили защиты для существующих контрактов, заключенных в последние недели.

Правительство в Берлине также выразило оговорку о серьезном влиянии на немецкие финансовые учреждения и европейскую экономику, если союзники введут полную заморозку российских активов и запретят операции с крупными российскими банками.

В одном из документов приводится пример Ирана, где санкции США привели к тому, что большинство европейских финансовых учреждений прекратили почти всю связанную с Ираном коммерческую деятельность.

"То же рассуждение касается исключения крупных российских банков из международной платежной системы Swift", – говорится в документе.

В случае "военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, ставящего под угрозу европейский мир и безопасность", Германия готова подписать пакет, который может включать: полную заморозку активов и запрет на операции для определенной группы российских банков; дальнейшие ограничения по суверенному долгу и ограничение рынка капитала для государственных организаций; запрет на торговлю некоторым российским государственным предприятиям;

Берлин готов поддержать ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров более жесткие ограничения на товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях; запрет на поездки и замораживание активов, нацеленные на олигархов, ограничение на инвестиции в Россию.

Как сообщалось, Белый дом обнародовал отдельные детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.