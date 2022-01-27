Лавров не нашел в ответах США и НАТО "положительную реакцию" на ультиматум о нерасширении

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Что касается содержания документа, то там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу реакции позитивной в этом документе нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток", — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что в 1990-е годы России "клятвенно обещали не расширять НАТО восточней реки Одер".

"Сейчас, когда эта тема стала обсуждаться весьма остро, нам сначала говорили, что эти заверения были устные, потом ссылались, что это было не совсем серьезно. Совсем не по взрослому они объясняли свою линию на безоглядное расширение альянса", — сказал Лавров.

Как известно, россияне требовали от США письменно отреагировать на их ультиматумы безопасности. В частности, Россия предложила странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств избирать их собственные договоренности и союзы.

НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

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