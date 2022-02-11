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В Украину прибыл новый самолет с боеприпасами из США

Пятница, 11 февраля 2022, 15:05

Министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину еще 90 тонн боеприпасов из Соединенных Штатов.

Об этом он написал на своих страницах в соцсетях, пишет "Европейская правда".

"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев. Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от Вооруженных Штатов Америки для Вооруженных Сил Украины", - рассказал министр в Facebook.

По его словам, общий вес военной помощи от США в настоящее время достигает 1300 тонн.

10 февраля в Украину прибыли два самолета со 130 тоннами военной помощи от США.

Напомним, 9 февраля два самолета США доставили 160 тонн военной помощи Украине. Также после полудня 9 февраля прибыл самолет с военной помощью Британии, которым передали снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Первая из нескольких партий пакета помощи США Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.

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США Российский кризис

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