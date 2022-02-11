В Україну прибув новий літак з боєприпасами зі США 

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну 11 лютого ще 90 тонн боєприпасів зі Сполучених Штатів.

Про це він написав на свох сторінках в соцмережах, пише "Європейська правда".

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію. Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сподучених Штатів Америки для Збройних Сил Україниє", - розповів міністр у Facebook.

За його словами, загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн.

10 лютого в Україну прибули два літаки зі 130 тоннами військової допомоги від США.

9 лютого два літаки США доставили 160 тонн військової допомоги Україні. Також після опівдня 9 лютого прибув літак з військовою допомогою Британії, яким передали спорядження для загонів територіальної оборони.

Низка європейських держав, які поки що не надавали Україні військову підтримку, розглядають зараз такі рішення, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

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