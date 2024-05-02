Болгария вызвала посла Хорватии из-за слов президента, который назвал ее "дном"

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович спровоцировал дипломатический скандал своими словами о том, что Болгария – самая неуспешная страна ЕС в пользовании европейскими средствами и "спасает" от такого звания Хорватию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Vecernji List.

Миланович, говоря об эффективности распоряжения европейскими средствами, заявил, что Хорватия в этом "на дне" среди стран ЕС и хуже дела только у Болгарии.

"Мы ежедневно молимся, чтобы с Болгарией ничего не случилось, потому что так есть хоть кто-то, кто в этом списке последний (...), а Хорватия вторая с конца", – сказал Миланович.

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После его заявлений София вызвала хорватского посла и подчеркнула, что подобные высказывания неприемлемы и не соответствуют уровню двусторонних отношений между Хорватией и Болгарией. В МИД Болгарии добавили, что выбрали смягченную реакцию на заявления Милановича из уважения к хорошим отношениям с правительством Хорватии и министром иностранных дел в частности.

МИД Хорватии вышло с заявлением-извинением, где отметили, что дружеские отношения двух стран являются сильными и последовательными и Хорватия поддерживает Болгарию в достижении всех целей в интересах Болгарии и болгарского народа.

Ранее Миланович заявил, что решение Конституционного суда, которое запрещает ему возглавлять правительство после досрочных парламентских выборов 17 апреля, является "подготовкой к государственному перевороту".

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