В Британии проходят местные выборы на фоне сообщений СМИ о неопределенном будущем Сунака

В Великобритании в четверг, 2 мая, проходят местные выборы на фоне спекуляций в СМИ, что их результат может повлиять на позиции премьер-министра Риши Сунака и его лидерство в Консервативной партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

На этих выборах решается судьба более 2 500 мест в местных советах и мэриях. Ожидается, что результаты начнут поступать рано утром в пятницу, а подсчет голосов в некоторых регионах продлится до воскресенья.

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Как отмечает Bloomberg, позиция недоброжелателей премьера Сунака внутри правящей партии, которые стремятся его устранить на фоне значительного отставания в поддержке провластных консерваторов от оппозиционных лейбористов, может зависеть от судьбы лишь двух кандидатов: мэров Тис-Вэлли и округа Вест-Мидлендс Бена Гоухена и Энди Стрита.

Ранее СМИ сообщали, что консерваторы рассматривают возможность замены премьера Риши Сунака и создания правительства единства во главе с лидером Палаты общин в парламенте Пенни Мордонт после местных выборов, которые состоятся 2 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Консервативная партия потерпит серьезное поражение на национальных выборах, которые ожидаются в этом году.

Напомним, Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что они состоятся позже в этом году.

По данным СМИ, некоторые министры в правительстве Соединенного Королевства ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера Сунака до парламентских выборов, но пока похоже, что никто из потенциальных конкурентов не имеет достаточной поддержки.