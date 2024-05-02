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Из-за непогоды на севере Франции поврежден урожай, погиб один человек

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Новости — Четверг, 2 мая 2024, 09:41 — Мария Емец

Грозы со шквальным ветром и градом, накрывшие север Франции со среды на четверг, нанесли большой ущерб урожаю и привели к гибели одного человека.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Смертельный случай из-за непогоды произошел в муниципалитете Курмель, что к северо-востоку от Парижа. Селевой поток, возникший после ливня, повредил много домов, в наиболее затопленном дворе погибла женщина.

Во многих районах грозы сопровождались сильным градом, который побил огороды и виноградники, фермеры жалуются, что потеряли большую часть урожая. 

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Кое-где градины были размером с мяч для настольного тенниса.

Из-за непогоды пришлось направлять в другие аэропорты некоторые авиарейсы, направлявшиеся в Париж.

Напомним, в начале апреля из-за сильного урагана на юге Польши погибли пять человек.

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Франция стихийные бедствия
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