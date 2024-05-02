США показали лидерство в конфискации активов РФ. Что дальше?

Наряду с выделением Украине дальнобойных ракет ATACMS одним из самых обсуждаемых пунктов пакета помощи Украине, одобренного на прошлой неделе Конгрессом США, стали нормы, наделяющие президента полномочиями по конфискации российских активов.

Речь идет о законе о конфискации российских активов REPO (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity).

Подробнее о законе и его влиянии на союзников читайте в статье директора Центра Днестровского Ивана Городиского Байден, конфискуй! Какие последствия будет иметь решение Конгресса США об отчуждении российских активов. Далее – краткое ее изложение.

Несмотря на громкие заголовки и ожидания, важно помнить: новое законодательство создает механизм конфискации, а не автоматически конфискует российские активы.

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Логика REPO основывается на уже общепризнанном подходе, что конфискация российских суверенных активов будет легитимной контрмерой согласно международному праву для противодействия РФ и гарантирования возмещения Украине.

Согласно принятому на прошлой неделе закону, президент США наделяется полномочиями конфисковать суверенные активы РФ и передать их на счет Фонда поддержки Украины (Ukraine Support Fund).

Впоследствии эти активы по решению государственного секретаря США могут быть переданы будущему международному компенсационному механизму, использованы для восстановления Украины или переданы ей в качестве гуманитарной или экономической помощи.

Конгресс в свою очередь наделен полномочиями блокировать решение госсекретаря о передаче активов.

Эти механизмы должны действовать в течение пяти лет или же до момента согласия России на выплату возмещения Украине.

Создание этого механизма официально декларирует лидерство США в направлении конфискации российских активов.

Но будут ли другие союзники Украины следовать примеру Штатов, вопрос пока открыт.

Решение Конгресса США вызвало восторг в Украине, однако на Западе встретило максимально сдержанную реакцию.

Причин, по которым распорядители российских суверенных активов (и среди них ключевой – Европейский Союз) не желают прибегать к их конфискации, есть много, и значительная часть из них прозвучала в последнюю неделю.

Есть причины экономические – опасения за будущее мировой финансовой системы и судьбу активов европейского бизнеса в РФ. Есть и политические – желание использовать замороженные активы как рычаг в процессе будущего политического урегулирования.

И есть даже исторические – создание прецедента, который позволит другим государствам принимать решения о конфискации активов, например, Германии или Японии, в счет убытков времен Второй мировой войны.

В конце концов, в самом Вашингтоне в течение последнего года тоже звучало много опасений.

И хотя принятие REPO является мощным сигналом, можно спрогнозировать, что наиболее реалистичные решения относительно будущего российских активов будут приняты на июньском саммите G7 в итальянском городе Бриндизи.

И эти решения будут касаться не конфискации, а использования российских активов в интересах Украины. Это может быть как выпуск "репарационных облигаций" под залог, активов, так и давно обсуждаемая передача Украине части доходов от них.

Но при любом развитии событий Украине целесообразно более тщательно проработать и собственное видение судьбы этих активов.

Подробнее – в материале Ивана Городисского Байден, конфискуй! Какие последствия будет иметь решение Конгресса США об отчуждении российских активов.