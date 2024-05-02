США не поддерживают операцию Израиля в Рафахе без гуманитарного плана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он до сих пор не видел плана запланированной Израилем операции на город Рафах против террористической группировки ХАМАС на юге Газы, который бы защитил гражданское население, и повторил, что Вашингтон не может поддержать такое наступление.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам Блинкена, США не могут и не будут поддерживать военную операцию в Рафахе без эффективного плана, который гарантирует, что гражданское население не пострадает.

"И мы не видели такого плана. Существуют другие способы, и, по нашему мнению, лучшие способы решения... текущей проблемы ХАМАС, которые не требуют большой военной операции в Рафахе", – отметил он.

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Блинкен и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретились в Иерусалиме в течение двух с половиной часов, после чего Израиль повторил, что операция в Рафахе продолжится несмотря на позицию США и предупреждения ООН о том, что она приведет к "трагедии".

Представитель израильского правительства заявил, что Еврейское государство по-прежнему полно решимости уничтожить боевые формирования ХАМАС, оставшиеся в Газе.

"Мы намерены вывести последние четыре из пяти батальонов ХАМАС в Рафахе – мы делимся нашими планами с госсекретарем Блинкеном", – заявил спикер на очередном брифинге.

В то же время госсекретарь США приветствовал "значительный прогресс", достигнутый за последние недели в вопросе доступа к гуманитарной помощи, в частности благодаря разрешению на поставку муки для Газы через порт в Ашдоде, а также благодаря открытию новых пунктов пересечения границы.

Он также обратился к правительству Израиля с просьбой предпринять ряд конкретных шагов для облегчения оказания помощи Газе, где почти половина населения страдает от голода.

Кроме того, Блинкен призвал ХАМАС принять соглашение о перемирии, предложенное египетскими посредниками, которое предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на большее количество палестинских заключенных и прекращение боевых действий, с возможностью дальнейших шагов к всеобъемлющему соглашению позже.

"Израиль пошел на очень важные компромиссы. Нет времени для дальнейшего торга. Соглашение заключено. Они (ХАМАС) должны его принять", – подчеркнул чиновник.

В свою очередь, израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху все еще отказывается принять главное требование ХАМАС о том, что любое соглашение должно включать постоянное прекращение огня и вывод израильских войск из Газы.

Накануне Блинкен встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве в среду утром в начале нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня в Газе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что "Израиль может достичь своих целей" и без наступления на Рафах против другой террористической группировки ХАМАС, которую также поддерживает Иран.

В то же время президент США Джо Байден назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к операции в секторе Газы и призвал к перемирию.

Ранее в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе, и отметили, что ожидают еще больших возможностей для поступления в регион гуманитарной помощи.