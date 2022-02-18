Немецкие истребители прибыли в Румынию для усиления восточного фланга НАТО

Немецкие истребители Eurofighter прибыли на военную авиабазу на востоке Румынии в рамках развертывания на восточных флангах НАТО.

Об этом говорится в сообщении ВВС Германии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Три истребителя Eurofighter и около 60 военнослужащих присоединятся к итальянским и румынским силам для выполнения усиленных миссий по охране воздушного пространства в течение следующих трех недель.

Немецкие военно-воздушные силы вместе с британскими военно-воздушными силами выполняли аналогичные задачи в Румынии в 2021 году.

Они будут размещены на авиабазе Михаил Когэлничану на Черном море, куда ранее в этом месяце были передислоцированы около 1000 американских военнослужащих.

Напомним, 17 февраля два испанских истребителя Eurofighter, размещенные в Болгарии в рамках миссии НАТО, были экстренно подняты в воздух из-за угрозы над Черным морем.

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