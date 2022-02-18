Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Немецкие истребители прибыли в Румынию для усиления восточного фланга НАТО

фото
Пятница, 18 февраля 2022, 08:52

Немецкие истребители Eurofighter прибыли на военную авиабазу на востоке Румынии в рамках развертывания на восточных флангах НАТО.

Об этом говорится в сообщении ВВС Германии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Три истребителя Eurofighter и около 60 военнослужащих присоединятся к итальянским и румынским силам для выполнения усиленных миссий по охране воздушного пространства в течение следующих трех недель.

Немецкие военно-воздушные силы вместе с британскими военно-воздушными силами выполняли аналогичные задачи в Румынии в 2021 году.

Они будут размещены на авиабазе Михаил Когэлничану на Черном море, куда ранее в этом месяце были передислоцированы около 1000 американских военнослужащих.

Напомним, 17 февраля два испанских истребителя Eurofighter, размещенные в Болгарии в рамках миссии НАТО, были экстренно подняты в воздух из-за угрозы над Черным морем.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Румыния

Статьи

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Группа по подрыву Устава ООН: как Россия и ее друзья планируют "защищать" организацию

Подача российской делегацией документа об отказе от использования силы или угроз силой происходило почти одновременно с началом оккупации Крыма (укр.)
17 февраля 2022 — Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН