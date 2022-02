Немецкие истребители прибыли в Румынию для усиления восточного фланга НАТО

Немецкие истребители Eurofighter прибыли на военную авиабазу на востоке Румынии в рамках развертывания на восточных флангах НАТО.

Об этом говорится в сообщении ВВС Германии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Три истребителя Eurofighter и около 60 военнослужащих присоединятся к итальянским и румынским силам для выполнения усиленных миссий по охране воздушного пространства в течение следующих трех недель.

