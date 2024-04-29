Главу МИД Британии раскритиковали за рабочий тур на роскошном самолете за 42 млн фунтов

Главу МИД Британии Дэвида Кэмерона раскритиковали за то, что он взял в аренду роскошный самолет стоимостью примерно 42 млн фунтов стерлингов для недавней рабочей поездки по Центральной Азии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

На прошлой неделе Кэмерон путешествовал на самолете Embraer Lineage 1000 в рамках пятидневного тура в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию.

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Чартерная фирма Union Aviation, эксплуатирующая самолет, сообщила на своем веб-сайте, что на этом судне работает сомелье, который помогает пассажирам с выбором вин. Также компания предлагает меню с едой для "самых требовательных пассажиров".

Также на самолете есть собственный обеденный стол и отдельная зона отдыха с удлиненными диванами и плазмой.

Теневой генеральный прокурор от лейбористов Эмили Торнберри раскритиковала Кэмерона в своем Twitter (X).

"Я понимаю, что Дэвиду Кэмерону может понадобиться арендовать самолет во время путешествия в несколько стран за одну неделю, но это не оправдывает расходы сотен тысяч фунтов стерлингов за счет налогоплательщиков на наем одного из самых роскошных частных самолетов на рынке", – отметила она.

Перед поездкой Кэмерона британское правительство заявило, что министр иностранных дел использует визит для содействия возможностям для британского бизнеса и объявит о 50 млн фунтов стерлингов нового финансирования для поддержки суверенитета и независимости государств в регионе.

В прошлом году предшественника Кэмерона Джеймса Клеверли раскритиковали за счет в около 400 тысяч евро (348 тысяч фунтов стерлингов), когда он использовал тот же тип самолета для восьмидневного тура по Карибскому бассейну и Латинской Америке.

Главу правительства Риши Сунака также критиковали за его приверженность авиаперелетам на короткие расстояния для путешествий в Великобритании.

Также правительство Сунака критиковали из-за решения отправить самого Сунака, министра иностранных дел Дэвида Кэмерона и короля Чарльза III на климатическую конференцию COP28 в Дубае отдельными самолетами.