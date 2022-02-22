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Германия может направить больше войск на восточный фланг НАТО

Вторник, 22 февраля 2022, 16:50

Германия может отправить дополнительные войска в Литву и другие страны на восточном фланге НАТО после того, как Россия официально признала свои квази-республики на Донбассе "независимыми".

Об этом заявила во вторник министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Очевидно, что нам необходимо применять более строгие меры сдерживания", - заявила Ламбрехт на совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой на военной базе Рукла.

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"Я хочу подчеркнуть, что мы готовы отправить больше войск, наземных и воздушных. Мы готовы отправить больше войск также в Литву и показать, что мы вместе с партнерами, и являемся надежным партнером в кризисной ситуации", - добавила она.

В настоящее время Германия оценивает потребности в подкреплениях и примет решение в ближайшем будущем, сказала Ламбрехт. Развертывание не будет ограничено Литвой.

"Мы говорим обо всем восточном фланге НАТО. Мы наблюдаем за этим и должны убедиться, что восточный фланг хорошо защищен", сказала министр.

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Немецкие солдаты составляют около половины боевой группы НАТО численностью 1100 человек в Литве. В группу также входят войска из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии.

НАТО создала четыре многонациональные боевые группы численностью чуть более 1000 человек в Эстонии, Литве, Латвии и Польше в 2017 году после того, как Россия аннексировала Крым.

Напомним, правительство Германии также решило остановить процесс согласования российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

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Донбасс и ОРДЛО Российский кризис Германия Альянс

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